Termine und Uhrzeiten Hier finden die Rathausstürme in Kleve, Goch und Umgebung statt

Kleverland · Bevor der Straßenkarneval in die heiße Phase geht, stehen in der nächsten Woche die Rathausstürme an. Die Chancen der Bürgermeister stehen gegen die Tollitäten und Narren traditionell schlecht.

09.02.2023, 05:15 Uhr

Infos Das sind die Rathausstürme 2023 in Kleve, Goch und Umgebung Infos Foto: Markus van Offern (mvo)/van Offern, Markus (mvo)

Von Jens Helmus