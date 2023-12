St.-Nicolai-Kunst als Pop-Art So wird der bunte Adventskalender im Kalkarer Rathaus

Da würden die mittelalterlichen Bildschnitzer wohl staunen, wenn sie sähen, was in diesen Tagen aus ihren Werken entstanden ist. Nicht, dass jemand die Gemälde und Skulpturen tatsächlich umgearbeitet hätte. Aber Fotos all der prachtvollen Figuren an den Altären und auf den Sockeln der Kalkarer Hauptkirche St. Nicolai dienen in den kommenden Wochen als Fensterschmuck des Rathauses. Einmal mehr wird aus der Fassade des historischen Gebäudes ein glanzvoller Adventskalender. Und die Macher waren mutig: Sie haben die Abbildungen der Heiligen in Pop-Art verwandelt. Und Pastor Alois van Doornick hat damit keinesfalls ein Problem, sondern hat sogar intensiv mitgewirkt. Von ihm stammen die Texte zu den 24 Bildern, die in einem Katalog zusammengefasst sind.