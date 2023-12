Millionenloch in der Kasse Umbau der Grundschule ist der größte Posten

Was sich gegenüber dem von Kämmerer Guido Miesen erstellten Haushalt änderte, ist der zusätzliche Kauf eines Grundstücks. Dabei handelt es sich um den Erwerb einer Fläche, die an das Gewerbegebiet „Im Hammereisen“ anschließt. 1,5 Millionen sind dafür eingeplant. Auch wurden die Mittel für die Schulsozialarbeit aufgestockt. Die Kosten steigen um 30.000 Euro auf 65.000 Euro. Dass sich die Gemeinde zu einer grünen Gartenstadt entwickeln will, wird in den eingebrachten Änderungen deutlich. Für die Aufwertung des Spielplatzes Klostergarten wurden 15.000 Euro zusätzliche Mittel auf jetzt 85.000 Euro beschlossen. Minimal erhöht wurden die Grundsteuer A (plus vier Prozentpunkte) und die Grundsteuer B (plus acht Prozentpunkte). Überschaubare 15.000 Euro betragen hier die Mehreinnahmen für die Gemeindekasse. Ein Kostentreiber sind die Personalkosten durch hohe Tarifabschlüsse sowie Rückstellungen für Pensionäre. Eine höhere Kreisumlage von 390.000 Euro und 220.000 Euro weniger Schlüsselzuweisungen vom Land tragenzu dem dicken Minus bei. Alle neuen Posten berücksichtigt, wird die Gemeinde Kranenburg das Jahr 2024 mit einem Minus von 3,5 Millionen Euro abschließen. 2023 beträgt der Fehlbetrag eine Million Euro. Spätestens 2027 hätte die Gemeinde nach derzeitigen Planungen die allgemeine Rücklage aufgezehrt. Diese beträgt aktuell noch 11,5 Millionen Euro.