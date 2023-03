Knappe Entscheidung im Rat Leistungsorientierte Bezahlung für Kalkars Beamte

Verabschiedet wurde in der Sitzung weiter die neue Friedhofssatzung mit individuelleren Begräbnisformen und steigenden Gebühren. Die Bewohner der Ferienhaussiedlungen am Wisseler See (ohne Oybaum) können künftig legal dauerhaft in ihren Häusern leben, Flächennutzungs- und Bebauungsplan werden geändert. Einkaufsoffene Sonntage gibt es in diesem Jahr wegen der Bauarbeiten im Zentrum am 14. Mai und 8. Oktober.