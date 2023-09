Nach Anwohner-Protest Flüchtlinge sollen in Kalkar in Miet-Containern wohnen

Die Sorge von Anwohnern war wohl vorerst unbegründet: Weder in Kehrum, noch in Altkalkar wird es in nächster Zeit eine zentrale Flüchtlingsunterkunft als auf Dauer angelegten Neubau geben. Ohnehin hatte die Kalkarer Politik sich immer schon mit großer Mehrheit für eine dezentrale Unterbringung ausgesprochen. Allerdings sind alle angemieteten Wohnungen voll belegt. Es gibt keine Reserven mehr, dafür aber neue Zuweisungen durch die Bezirksregierung. Jetzt wurde eine Übergangslösung gefunden, mit der alle einverstanden sind: In der jüngsten Kalkarer Ratssitzung wurde beschlossen, keine zentrale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylsuchende zu bauen, sondern gebrauchte Container anzumieten. Wo die aufgestellt werden können, steht allerdings noch nicht fest.