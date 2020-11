Bedburg-Hau : Rat in Bedburg-Hau tagt erst am Montag

Rat in Bedburg-Hau tagt erst am Montag

Bedburg-Hau Bürgermeister Stephan Reinders wird vereidigt und in das Amt eingeführt. 24 Punkte stehen allein im öffentlichen Teil der Tagesordnung.

(lukra) Der neu gewählte Gemeinderat Bedburg-Haus konstituiert sich erst am kommenden Montag, 9. November, um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle, Moyländer Allee 37 in Till-Moyland. Gleichzeitig wird der Bürgermeister Stephan Reinders vereidigt und in das Amt eingeführt.