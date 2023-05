Berichte von fünf Familien Rassismusvorwürfe an der Euregio Realschule in Kranenburg

Fünf Familien erheben Vorwürfe gegen die private Euregio Realschule in Kranenburg. Sie sagen, dass ihre insgesamt sieben Kinder aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden oder wurden. Die Eltern haben im Gespräch mit unserer Redaktion mehrere Fälle geschildert, in denen Kinder von Schülern oder Lehrern rassistisch beleidigt worden sein sollen. So sollen Pädagogen Diffamierungen seitens der Mitschüler zwar registriert haben, diese hätten dann jedoch keine Konsequenzen gehabt. Manches sei beiläufig geschehen, anderes sehr offensichtlich gewesen. „Ich weiß, dass meine Kinder keine Engel sind. Aber von derartigen Situationen kann ich ein Buch schreiben“, sagt eine Mutter. Man habe sich lange nicht getraut, an die Öffentlichkeit zu gehen.