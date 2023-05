Verkehrssicherheit Von Tempo 100 zur Radfahrstraße

Kranenburg · In Kranenburg wird eine Raserpiste in eine Fahrradstraße umgewidmet. Die bei Zweiradfahrern und Fußgängern beliebte Strecke wird so sicherer.

03.05.2023, 05:45 Uhr

Für mehr Sicherheit soll auf der Straße eine neue Verkehrsregelung sorgen. Foto: Janssen, Peter

Von Peter Janssen

Die Gemeinde Kranenburg verfolgt seit Längerem das Ziel, die Verkehrssituation auf der Straße Postweg zu verbessern. Grund dafür ist, dass die Straße mit knapp drei Metern extrem schmal ist und Autofahrer trotz der geringen Breite hier häufig zu schnell unterwegs. Die offizielle Höchstgeschwindigkeit liegt hier bei 100 Stundenkilometern. Obwohl es regelmäßig zu gefährlichen Situationen kommt, ereigneten sich zumindest bislang noch keine schwereren Unfälle.