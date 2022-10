Bekannter TV-Tierschützer : Ralf Seeger setzt Belohnung auf Katzenjäger von Kranenburg aus

Kranenburg In Kranenburg wurde eine Katze angeschossen, andere wurden vergiftet. Jetzt ruft TV-Tierschützer Ralf Seeger dazu auf, Hinweise auf die Täter zu geben. Dafür hat er eine Belohnung ausgesetzt.

„Die Fälle, Tiere zu vergiften, sie mit Rasierklingen zu verletzen oder gar auf sie zu schießen, häufen sich in Schottheide. Das ist unglaublich. Das Dorf ist doch kein rechtsfreier Raum. Jeder sollte die Augen und Ohren offenhalten. Diese Person oder diese Personengruppe muss gefasst werden, bevor es noch weitere Opfer gibt“, sagt Ralf Seeger, der seit Jahren mit seinem Fernsehformat „Harte Hunde“ Tiere rettet. Vor allem in Deutschland, aber auch im Ausland.

Tierhasser unterwegs? : Schüsse auf Katze in Kranenburg – eine Kugel steckt noch

In den Nachbarortschaften Nütterden und Frasselt soll zuletzt ebenfalls auf Katzen geschossen worden sein. Manche Tötungsversuche scheitern, die Besitzer treffen dann auf schwerverletzte Vierbeiner. „Mit einem Gewehr im öffentlichen Raum herumzuschießen — das ist absurd. So ein Mensch gehört vor Gericht. Und wir haben in Kleve sicherlich Staatsanwälte, die sich für das Thema interessieren werden“, sagt der Ex-Kampfsportler. Sachdienliche Hinweise sollten umgehend der Polizei gemeldet werden.