Ralf Seeger aus Kranenburg „Die Menschen und Tiere in der Ukraine brauchen mich“

Die Arithmetik eines Krieges ist für Ralf Seeger nicht neu. Einst war der Kranenburger Tierschützer für die berüchtigte Fremdenlegion Frankreichs an den gefährlichsten Frontlinien der Welt unterwegs. „Ich weiß, was Krieg bedeutet. Ich kenne das Leid. Ich verstehe, was es mit Menschen macht, wenn es für sie um Leben oder Tod geht. Sonst hätte ich in der Ukraine keine Chance“, sagt Ralf Seeger.