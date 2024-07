Räumungsverkauf am EOC Das Schuh-Outlet in Kleve schließt

Räumungsverkauf. Wir schließen. Alles muss raus!“Das große Plakat vor der Tür kündigt es an: Das Schuh-Outlet am EOC in Kleve schließt zum Ende dieses Jahres. Das Outlet war nach eigenen Angaben mit um die 40.000 Paar Schuhen für Frauen, Männer und Kinder eines der größten in Deutschland. Damit ist zum 31. Dezember Schluss. In den sozialen Medien reagieren Kunden bereits überrascht und traurig. „Der Mietvertrag läuft aus und wir sind nicht mehr daran interessiert“, sagt Geschäftsführer Markus op de Hipt auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir haben noch das zweite Geschäft in der Fußgängerzone in Kleve, den Schuhanzieher. Damit sind wir zufrieden“, sagt op de Hipt.