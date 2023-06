Supermarkt-Mitarbeiter geschlagen Räuberischer Diebstahl in Kleve – Polizei sucht diese Frau

Nach Angaben der Beamten versteckte die Frau am 10. März in einem Edeka-Markt an der Triftstraße Lebensmittel unter ihrer Kleidung. Darauf angesprochen, weigerte sie sich dann an der Kasse, ihre Jackentasche zu leeren. Stattdessen flüchtete sie plötzlich nach draußen. Ein Mitarbeiter des Marktes lief der Tatverdächtigen noch hinterher und konnte sie tatsächlich auch festhalten. Die Frau schlug dem Mann daraufhin aber mit der flachen Hand ins Gesicht und flüchtete mit der Beute vom Tatort.