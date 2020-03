Naherholung : Mit dem Fahrrad über den Deich

Ein Ort der Naherholung: Die schöne Aussicht und das Rauschen des Flusses können Radfahrer und Spaziergänger bereits am Deich bei Hönnepel genießen. Gemütlich machen kann man es sich überdies an der Sitzgruppe. Foto: Anja Settnik

Kalkar Bald soll der Radweg auf dem Deich zwischen Hönnepel und Grieth eröffnet werden. Den Weiterbau bis zur Rheinbrücke muss die Stadt Kalkar allerdings größtenteils selbst bezahlen.

Fahrradfahren am Deich ist eine tolle Sache: Am Flussufer fühlt sich die Luft fast an wie an der Nordsee, man kann Schiffe beobachten und, wenn’s ein von der Straße separierter Radweg ist, stört auch kein Autoverkehr das Vergnügen. Deshalb will sich die Stadt Kalkar den Weiterbau des Radwegs zwischen dem Hof Knollenkamp bei Hönnepel und Grieth durchaus etwas kosten lassen. Mindestens 220.000 Euro müssen wohl ausgegeben werden. Im Hauptausschuss wurde darüber intensiv debattiert.