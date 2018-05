Kleve: Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Kleve Bei einem Unfall auf der Hoffmannallee in Kleve ist eine 58-Jährige schwer verletzt worden.

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr war die Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Hoffmannallee unterwegs, als ein Opel Corsa von der untergeordneten Südstraße nach rechts in die Hoffmannallee einbiegen wollte. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit der 58-Jährigen, die den eigentlich für die Gegenrichtung vorgesehenen Radweg in Richtung Materborn benutzte.