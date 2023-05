ADFC-Test 2023 Schlechte Noten fürs Radfahren in Kleve

Fahrradfahren in Kleve macht nicht so richtig Spaß. Das ist die Quintessenz einer Befragung unter Radfahrern in der Kreisstadt, die der Allgemeinde Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) jetzt durchführte und deren Ergebnisse nun vorgelegt wurden. Denn zwar geben beim Spaßfaktor Radfahren 22 Prozent der Befragten der Stadt ein „Befriedigend“, aber für 29 Prozent ist Radfahren in Kleve Stress. Oder in Schulnoten ausgedrückt: „Mangelhaft“.