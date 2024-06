Programm am 7. Juli Premiere des Raderlebnistags Niederrhein

So unterschiedlich die Kommunen des Kreises Kleve sein mögen – in mindestens einem Punkt sind sie sich sehr ähnlich: Alle haben Radfahrern eine Menge zu bieten. Und nehmen deshalb natürlich auch am Raderlebnistag Niederrhein teil, der am Sonntag, 7. Juli stattfindet. Der war 30 Jahre lang als Niederrheinischer Radwandertag bekannt, bekam jetzt aber eine „Frischekur“ verpasst, wie Kreis-Wirtschaftsförderin Brigitte Jansen sagte. Zwei Tage lang tagten die Touristiker der Kreis Klever Kommunen, Vertreter von Niederrhein Tourismus und Kreis-Wirtschaftsförderung im Wunderland Kalkar und stellten in diesem Zusammenhang der Presse das geplante Rad-Event vor. Unterm Strich wird die Veranstaltung ihren Charakter behalten, es wird aber einen vermehrten Einsatz neuer Medien geben. So ist zum Beispiel ein Online-Gewinnspiel ausgearbeitet worden, die schönsten Fotos des Raderlebnistags wird es auf Instagram zu sehen geben, und die Routen kann man sich als App aufs Handy laden. Wem das lieber ist, der bekommt die Routen aber auch weiter als Papierausdruck.