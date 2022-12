Quiz mit 100 Fragen Wie gut kennen Sie den Niederrhein?

Nicht nur, weil sie selbst gerne quizzt, sondern weil die gebürtige Kölnerin am Niederrhein ihre Herzens-Heimat gefunden hat. Dass sie sich am Niederrhein bestens auskennt, hat sie schon bewiesen. Zuletzt mit ihrem Buch „Glücksorte am Niederrhein“, in dem sie 2018 ihre Leser an 80 besondere Orte in der Region entführte und manch Bekanntes, aber auch zahlreiche Geheimtipps parat hatte. Auch das Quiz soll die Spieler animieren, die Region wieder neu zu entdecken. „Es soll Inspiration sein, mal wieder selbst zu den Orten zu fahren“, erklärt Barbara Klein. Einige Monate Recherche hat die Konzeption aber schon erfordert. „Manches hat sich mit der Zeit verändert, und der Niederrhein ist groß. Er kratzt ja bis rauf ans Münsterland“, betont sie. Und so erwarten die Quizzer 100 Fragen aus den verschiedensten Kategorien. Mal geht es um Bauwerke und die Natur, dann ums Essen und Trinken, natürlich um Geschichte, Politik und Tradition, aber auch um berühmte Persönlichkeiten vom Niederrhein. Hanns Dieter Hüsch kommt ebenso vor wie Joseph Beuys. Wie hieß das unter dramatischen Umständen verunglückte niederrheinische Mädchen, dem Goethe ein zu Herzen gehendes Gedicht widmete und Napoleon ein Denkmal setzte? Und wer hat den Niederrhein wohl zu Recht Moyland genannt? Warum hat Papst Johannes Paul II. in einer Ansprache auf dem Petersplatz im Jahre 2003 mehrfach den Namen des Städtchens Goch erwähnt?