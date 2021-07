Im Juli und August : Querallee in Kleve wird für Sanierungen gesperrt

Die Querallee in Kleve wird gesperrt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kleve Am Montag, 19. Juli, beginnen die Bauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung an der Querallee in Kleve. Im Verlauf der kommenden Wochen kommt es deswegen zu Straßensperrungen. Ortskundige sind aufgerufen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Der Abschnitt zwischen Triftstraße und Nassauerallee (B9) ist während der Arbeiten zunächst als Einbahnstraße in Fahrtrichtung B9 zu befahren. Mit Fortschritt der Arbeiten ist der Bereich dann,voraussichtlich ab 2. August, voll gesperrt. Zunächst werden die Entwässerungsrinnen erneuert. In Anschluss fräsen die Arbeiter die Fahrbahndecke ab und erneuern den Belag. Die Rad- und Gehwege an beiden Straßenseiten stehen weiterhin zur Verfügung. Die Arbeiten sollen voraussichtlich innerhalb der Sommerferien fertiggestellt werden.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Querallee zu meiden. Eine Umleitung über die Nassauerallee, Lindenallee und Hoffmannallee wird ausgewiesen. Eine zweite Umleitung verläuft über die Gocher Landstraße, Dr.-Engels-Straße, Engelstraße und Grunewaldstraße.

Die Anwohner können in Abstimmung mit der bauausführenden Firma unter Berücksichtigung der Bautätigkeiten ihre Grundstücke während der Bauarbeiten erreichen. Allerdings haben die Anlieger des betroffenen Abschnitts während der gesamten Bauphase mit erheblichen Einschränkungen und Behinderungen durch Baufahrzeuge und Arbeitsmaschinen zu rechnen.