Untersuchung der Hochschule: Fragen zum Quartier an die Bürger

Fragen zum Quartier an die Bürger

Eine typische Häuserzeile alter Arbeiterhäuser an der Scholtenstraße: Das Quartier zwischen Merowinderstraße, Linden-, Königs- und Hoffmannallee wird untersucht. Foto: Markus van Offern (mvo)/van Offern, Markus (mvo)

Kleve Die Hochschule Rhein-Waal befragt in Gespächen und Briefen Anwohner.

Die Fragen betreffen verschiedene Themen rund um das Leben im Quartier: „Wie zum Beispiel die Zufriedenheit mit der Wohnsituation, wahrgenommene Vorzüge und Probleme, nachbarschaftliche Kontakte oder Verbesserungswünsche“, so Claudia-Livia Balan von der Hochschule Rhein-Waal in einer Info zur Befragung. Ziel der Quartiersentwicklung sei es, die Zufriedenheit und das Zusammenleben der Anwohner zu stärken. Mit der Befragung wolle man Erkenntnisse über die Verbreitung von Einstellungen und Erwartungen im gesamten Quartier herausarbeiten, so Balan.