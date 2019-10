Keeken : Demirovic & Freunde in Keeken und Borghees

Foto: Veranstalter Vater und Sohn Demirovic.

Kleve-Keeken Neues Programm des Quartetts Demirovic in Keeken und Schloss Borghees zu hören.

(RP) Am Freitag, 25. Otober, ab 20 Uhr steigt das Try-out für das neue Programm des Quartetts Demirovic im Café Schmidthausen in Keeken. Die Premiere folgt am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr im Schlösschen Borghees in Emmerich. Ein weiteres Konzert ist für den Sonntag, 10.11., 16 Uhr im Café De Waard van Kekerdom geplant. Srecko Demirovic tritt hier zum ersten Mal mit seinem Sohn Cile an der Trompete auf.

Seine Tochter sagt immer: „Cece, das musst du aussprechen wie die Tsetse-Fliege – mein Vater ist genau so schnell auf seinen Instrumenten und mit dem Mund“. Cece Demirovic, wie Srecko von Freunden genannt wird, kommt aus Vranjska Banja, dem Vielländereck in Südserbien: Albanien, Kosovo, Nordmazedonien. Er ist Multi-Instrumentalist und spielt scheinbar mühelos alles, was ihm vor die Ohren kommt – genauso wie es das Klischee von den virtuosen Zigeunern will. Er hatte in Serbien seine eigene Band als Saxofonist und Keyboarder. Am Niederrhein wird er Akkordeon, vielleicht auch Klavier spielen. Das Quartett wird vervollständigt durch den Geiger Thomas Ruffmann (Klezmore, KLEFOR). Und weil schon eine Geige da ist, freut sich Monique Lansdorp, Europas „Queen of the Klezmer Violin“ (Volkskrant) darauf, mit der Bass-Ukulele für das groovende Fundament zu sorgen, virtuose Ausflüge auf der Geige eingeschlossen. Weitere Freundinnen und Freunde aus seiner Klever Zeit, als Srecko Demirovic einer der tragenden Säulen im Klever Freundschaftsorchester KLEFOR war, werden auf der Bühne erwartet. Gemeinsam wollen die Musikerinnen und Musiker in diesen Konzerten ein weiteres Klischee wahr werden lassen: Roma-Musik ist Musik aus dem Herzen, und sie entsteht im Moment!!