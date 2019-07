Kleve : Hospizdienst „Omega“ bildet Ehrenamtliche aus

Kreis Kleve (RP) Der anerkannte ambulante Hospizdienst „Omega - mit dem Sterben leben“ ist ein bundesweit tätiger Verein. In Kleve, Kirchweg 1 im Haus der Seniorenresidenz „Burg Ranzow, hat die Omega Regionalgruppe Bedburg-Hau, die Hannelore Polth-Vermaten koordiniert, ihren Sitz.

Die Koordinatorin sensibilisiert interessierte Menschen zu ehrenamtlichen Begleitern. Außerdem stellt sie so genannte Erstkontakte mit Betroffenen her.

Jederzeit steht sie den Helfern mit Gesprächen und Hilfe zur Seite. Das Omega-Team hilft ehrenamtlich, das heißt den Familien entstehen keinerlei Kosten. Omega steht allen zur Seite, die Begleitung in der letzten Lebensphase brauchen. Unabhängig von Religion und Nationalität. Begleitung und Hilfe bekommen Schwerstkranke, Sterbende und Angehörige in häuslicher Umgebung und in Wohn- und Pflegeheimen.