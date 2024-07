Trotz EM-Erfolg Warum es bei der WM 2026 kein Public Viewing in Kleve geben könnte

Die Europameisterschaft in Deutschland ist vorüber, Spanien hat den Pokal und die Fanzonen werden landauf, landab zusammengebaut. In Kleve war schon nach dem Viertelfinale Schluss. Das Public Viewing endete mit dem Ausscheiden der Nationalmannschaft. Welches Fazit zieht Tim Verfondern vom Veranstalter Soundbox? „Alles ist super gelaufen, wir sind sehr zufrieden“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Alle fünf Veranstaltungen waren ausverkauft. Was will man mehr?“