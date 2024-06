Public Viewing im Forstgarten Die schönsten Bilder – Hier feiern die Klever den Sieg im Ungarn-Spiel

Es ist alles angerichtet für das Spiel gegen die Schweiz am Sonntag. Dann sicher auch wieder mit zahlreichen Fans im Klever Forstgarten. Sie waren beim Public Viewing oder haben zusammen mit Freunden im Garten mitgefiebert? Der Balkon oder das Auto sind toll geschmückt? Schicken Sie uns Ihre Fotos per E-Mail an kleve@rheinische-post.de. Wir veröffentlichen in den kommenden Tagen die schönsten Bilder.