Kleve : Minderjährige mit Drogen versorgt und vergewaltigt

Kleve 43-jähriger Türke versorgte in Kleve 15-jährige Mädchen mit Drogen.

(RP) Eine Strafverhandlung gegen einen 43-jährigen Türken aus Kleve wegen Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige in fünf Fällen, wegen Vergewaltigung in zwei Fällen und wegen Verletzung des Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, ist am Dienstag, 17. September, um 9.30 Uhr, vor der 7. große Strafkammer des Landgerichts Kleve, im Saal A 105.