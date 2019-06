Gericht : Prozess um Raubüberfall in Keeken

Am ersten Tag der Verhandlung vor dem Landgericht Kleve gab der 31-jährige Niederländer seine Tatbeteiligung zu. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kleve Ein 31-Jähriger gestand vor Gericht, eine Familie gewaltsam überfallen zu haben.

Ein 31-jähriger Angeklagter aus den Niederlanden muss sich seit Donnerstag wegen Raubes und Körperverletzung vor dem Klever Landgericht verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, im September 2015 zusammen mit weiteren Personen in ein Wohnhaus in Keeken eingedrungen zu sein. Dort sollen sie die Bewohner – ein niederländisches Ehepaar und dessen Sohn – attackiert und überwältigt haben, bevor sie mit Bargeld und Wertgegenständen flüchteten.

Der Angeklagte räumte seine Beteiligung zu Beginn der Verhandlung ein. Er sei am Tatabend von einem Bekannten angerufen und abgeholt worden. Auf dem Weg zum Tatort habe er von dem Plan erfahren: Man wolle in ein Haus einzusteigen, in dem angeblich größere Mengen Cannabis lagern. Geschellt habe man dort zunächst, um sich zu vergewissern, dass niemand vor Ort ist. Als die Tür sich dann wider Erwarten öffnete, sei alles schnell gegangen, so der Angeklagte: Eindringen ins Haus, ein Kampf im halbdunklen Flur, Pfeffersprayeinsatz, dann die Flucht mit eingefordertem Bargeld und Wertgegenständen.

Als Zeugen wurden am ersten Verhandlungstag die drei Hausbewohner befragt. Der Familienvater, ein heute 55-jähriger Unternehmer, wusste allerdings nichts von Cannabisvorräten im eigenen Haus: „Kein Gramm“, sagte der Zeuge. Er schilderte den Tathergang: „Wir saßen im Wintergarten, aßen und schauten fern. Dann schellte es. Ich habe die Türe geöffnet, es liefen drei Leute rein. Ich habe mit einem von ihnen im Flur gekämpft, irgendwann dann mit zwei Leuten gleichzeitig.“ Die Folgen: gravierend. Rippen seien ihm gebrochen worden, eine habe die Lunge verletzt. Auch in den Rücken sei ihm getreten worden – ein Wirbelbruch wurde diagnostiziert. Noch heute kämpfe er mit den gesundheitlichen Folgen, sei nicht mehr voll arbeitsfähig, sein Lungenvolumen eingeschränkt, so der Zeuge.