Gutachter bei Heroinprozess in Kleve : Schmuggler befanden sich nach Drogenfund in Lebensgefahr

Weil einer der Angeklagten mutmaßliche Hintermänner belastet hat, befindet er sich im Zeugenschutz. Der Prozess findet unter erhöhten Sicherheitsvorkerhungen statt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Im Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder einer Drogenschmuggler-Bande sagte am Mittwoch wieder ein führender Ermittler aus. Nach der Sicherstellung von 88 Kilogramm Heroin in Irland hätten sich die drei Angeklagten in Lebensgefahr befunden, so der Zeuge.