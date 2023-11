„Das Blut spritzte“ Angriff in Obdachlosen-Unterkunft in Bedburg-Hau eskaliert

Kleve/Bedburg-Hau · In der kommunalen Unterkunft in Bedburg-Hau gab es im August einen brutalen Angriff. Ein 60-jähriger Bewohner erlitt Stichwunden. Der 32-jährige Zimmernachbar stand am Mittwoch vor Gericht. So entschieden die Richter.

29.11.2023 , 17:32 Uhr

Zwei Wachtmeister bringen den Angeklagten (Bildmitte) am Mittwochmorgen in den Gerichtssaal. Foto: Jens Helmus

Von Jens Helmus