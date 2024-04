30-Jähriger vor Gericht Vater soll Tochter in Kleve zu Tode geschüttelt haben

Am Abend des 23. Oktober 2023 hörte das Herz der kleinen Carina (Name geändert) in der Radboud-Klinik in Nimwegen auf zu schlagen. Sechs Tage lang hatte der fünf Monate alte Säugling um sein Leben gerungen, nachdem seine Eltern ihn ins Klever Krankenhaus gebracht hatten. Schwere Hirnverletzungen hatte das Kind erlitten – auch in der Spezialklinik in Nimwegen konnten die Ärzte für das kleine Mädchen nichts mehr tun.