Prozess um spektakuläre Verfolgungsjagd Flucht vor Polizei endete in Kleve beinahe tödlich

Dass jemand seine eigenen Straftaten filmt, ist eher die Ausnahme. Umso erstaunlicher ist das Video, das ein damals 25-jähriger Mann aus Bedburg-Hau am späten Abend des 15. März 2020 aus einem Audi A4 heraus fertigte und das am Montag in einem Berufungsprozess am Landgericht Kleve abgespielt wurde. Der Bedburg-Hauer hatte mit dem Fahrzeug seiner damaligen Lebensgefährtin die Schranke am Klever Krankenhaus durchbrochen, flüchtete dann zunächst über die Albersallee in Richtung Ringstraße. Aus welchem Grund auch immer startete er dann die Videoaufnahme seines Handys, das er hinter der Frontscheibe des Audi A4 in einer Halterung fixiert hatte.