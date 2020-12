Prozess in Kleve : Frau schlägt Ex-Ehemann im Wahn mit Buddha-Statue

Das Gericht hat für die Frau eine geschlossene Unterbringung angeordnet (Symbolfoto). Foto: dpa/Uli Deck

Goch/Kleve Das Klever Landgericht hat am Montag die Unterbringung einer 35-Jährigen in einer Psychiatrie angeordnet. Die Frau hatte ihren Ex-Mann angegriffen und von von einem bösen Geist berichtet, der versucht habe, von ihr Besitz zu ergreifen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus

Das Klever Landgericht hat am Montag die geschlossene Unterbringung einer 35-Jährigen in einer Psychiatrie angeordnet. Die Frau stand vor Gericht, weil sie ihren Ex-Ehemann zweimal in dessen Gocher Wohnung verletzte: Sie versetzte ihm einen Kopfstoß gegen die Nase und schlug ihm eine massive Buddha-Statue auf den Kopf. Der Mann erlitt jeweils eine Platzwunde.Schuldig gesprochen wurde die Frau nicht, denn sie leidet an einer paranoiden Schizophrenie.

Ein sachverständiger Psychiater, der die Frau nach deren Festnahme untersucht hatte, erklärte, dass es sich dabei um eine „sehr schwerwiegende Erkrankung“ handle. Eine Erkrankung, die unter anderem zu Halluzinationen, Denkstörungen und wahnhaften Wahrnehmungen führen könne.Die 35-Jährige erklärte dem Gericht am Montag, dass sie einen bösen Geist wahrgenommen habe. Dieser habe versucht, von ihr Besitz zu ergreifen und habe sich auch in ihrem Ex-Mann gezeigt. Mit „langen, spitzen Zähnen“ habe der frühere Mann, ein heute 76-jähriger Niederländer, sich ihr dargestellt.

Zu den vorgeworfenen Taten konnte die Frau trotz Dolmetscher nur wenig sagen: An den Kopfstoß im Dezember 2019 hatte die Kambodschanerin keine Erinnerung. Den Schlag mit der Buddha-Statue, der den Niederländer im Januar 2020 im Schlaf traf, stellte sie anders dar: Sie habe ihm die Statue nur geben wollen, um den bösen Geist in ihm zu vertreiben.Der 76-jährige Geschädigte schilderte die Beziehung zu der 40 Jahre jüngeren Frau am Montag im Zeugenstand: Er habe sie 2008, nach dem Tod seiner ersten Frau, in einem Bus in Kambodscha kennengelernt. 2009 habe man dort geheiratet, sei dann zusammen in die Niederlande gegangen. „Da gab es aber Probleme mit dem Aufenthaltsrecht meiner Frau. Da habe ich gesagt: ‚Dann gehe ich nach Deutschland.‘ Und da gab es gar keine Probleme.“

2014 heirateten die beiden auch in Deutschland, lebten fortan in Goch. Dort hätten sich dann erste Züge eines Verfolgungswahns bei seiner Frau gezeigt, und 2017 habe man sich scheiden lassen. „Die Scheidung hatte nichts mit ihren psychischen Problemen zu tun. Sie kam irgendwann aus Kambodscha zurück und sagte, dass sie mich nicht mehr liebt“, so der Niederländer.Kontakt hatten die beiden danach trotzdem, bildeten eine Art Wohngemeinschaft in Goch.