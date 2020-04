Corona-Krise im Kreis Kleve : Propst Johannes Mecking: Anruf statt Hausbesuch

Propst Johannes Mecking nutzt das Telefon, um als Seelsorger mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Foto: Mecking. Foto: Mecking

Die Corona-Krise sorgt für neue Wege in der Seelsorge. Vertrauensvolle Gespräche können auch am Telefon geführt werden.

Stattdessen greift er nun häufiger zum Telefon und spricht mit den Menschen, die er sonst besucht hätte. „Die Leute freuen sich über den Anruf, wir kennen uns oft schon lange und sind vertraut miteinander, so dass auch über das Telefon vertrauensvolle Gespräche geführt werden können“, erklärt Mecking. Auf der anderen Seite des Hörers schlage ihm oft Optimismus entgegen. „Wir wissen ja, dass Sie demnächst wiederkommen“, habe er schon gehört. Viele würden sich an die Nachkriegszeit erinnern. Damals, so habe ihm eine Seniorin berichtet, habe es sogar echte Ausgangssperren gegeben, daher kenne sie die Situation, das Haus nicht verlassen zu dürfen. „Aber ich weiß auch, dass das wieder vorbei geht“, hat sie dem Propst versichert.