Unterstützung aus Berlin Prominente Schauspielerinnen bei Frauenfilmnacht in Kleve

(RP) Das Blind Date der Frauenfilmnacht 2024 wird besonders. So wie der Film, den das Unternehmerinnenforum Niederrhein für die zehnte Ausgabe des Benefiz-Abends am 7. März ausgewählt hat. Ein Film, der in Kleve bundesweit zum ersten Mal auf der Kinoleinwand gezeigt wird. „Möglich machten das für uns die UFA-Filmstudios“, sagt Barbara Baratie.