Kreis Kleve : Kreis Klever CDU: Unterstützung für Silke Gorißen

Kreis Kleve Paul Düllings aus Issum hat ein Unterstützerschreiben für die mögliche CDU-Landratskandidatin Silke Gorißen auf den Weg gebracht.

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Paul Düllings aus Issum, hat am Freitagnachmittag ein Unterstützungsschreiben für die mögliche CDU-Landratskandidatin Silke Gorißen auf den Weg gebracht. Darin heißt es: „Wir die Unterzeichner, unterstützen die Bewerbung von Silke Gorißen um die Landratskandidatur für die CDU des Kreisverbandes Kleve. In bewährter Tradition der Landräte Rudolf Kersting und Wolfgang Spreen sollte der künftige Landrat oder die künftige Landrätin Jurist(in) sein, da dies eine zentrale Schlüsselqualifikation für das Amt ist. Als erfahrene Anwältin erfüllt Silke Gorißen diese Voraussetzung.“ Die stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Silke Gorißen verfüge über jahrzehntelange politische Erfahrung, unter anderem als Parteichefin und Fraktionsvorsitzende in Bedburg-Hau. In ihrer Zeit als Kreisvorsitzende der Frauen Union habe sie gezeigt, dass sie die Interessen des gesamten Kreises im Blick hat. Mit der Wahl von Silke Gorißen zur Landratskandidatin unterstreiche die CDU des Kreises, dass sie mit dem Anspruch, jünger und weiblicher zu werden, Ernst macht. Dann folgen die Namen der Unterstützer, als da wären:Max von Elverfeldt (Weeze), Maria Ingenerf (Uedem), David Kerkenhoff (Kalkar), Bruno Ketteler (Rees), Robert Peerenboom (Rheurdt), Günter Steins (Kranenburg), Agnes Stevens (Uedem), Elli van Gemmeren (Kalkar), Margret Voßeler-Deppe MdL (Issum) sowie Paul Düllings (Issum) selbst.