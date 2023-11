Claire I. ist Tulpenprinzessin Rauschende Proklamation in Bedburg-Hau

Ihre karnevalistische Karriere reicht schon weit zurück: Mit nur sechs Jahren trat sie als Tänzerin bei der Hasselter Carnevals Gemeinschaft (HCG) auf und heute ist sie stolze Trainerin der HCG Sternchen, die sie während der Session begleiten werden. Nun ist Marie-Claire Bitter neue Tulpenprinzessin in Bedburg-Hau. Die 28-jährige Modedesignerin übernahm am Freitagabend in der Tiller Mehrzweckhalle das Narrenzepter.