In Kleve unvergessen Kisters-Realschüler ehren mit Projekten ihren Namensgeber

Karl Kisters, der Klever Firmengründer, Stiftungsgeber und Ehrenbürger der Stadt, wäre am 31. Dezember 2023 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass haben sich die Schüler der Kellener Karl-Kisters-Realschule intensiv mit der Person ihres Namensgebers auseinandergesetzt und in verschiedenen Projekten den vielen Interessen und Talenten von Kisters und seiner Ehefrau Maria nachgespürt. Im Forum der Schule sind die Ergebnisse nun in einer Ausstellung zu sehen.