Stadtradeln : 16 Touren für den Endspurt

Goch Zum Abschluss des Stadtradelns lädt der Kreis Kleve zur digitalen Fahrrad-Schnitzeljagd ganz analog zu vielen spannenden Touren ein. Kreisweit wurden bereits mehr als 900.000-Stadtradel-Kilometer zurückgelegt.

Die Schnitzeljagd führt dann am Beispiel Kleve ein Stück durch die Stadt, in den Reichswald, in die Niederung und über die Europaradbahn wieder zurück. Am Ziel wartet Samstag zwischen 15 und 18 Uhr eine Überraschung auf die Radler. In Kleve wird das ein Eiswagen sein und eine Fahrradwaschanlage. „Die Überraschungen am Ziel sind aber immer andere“, sagt Lenkeit. So führt die Tour aus Rees beispielsweise nach Kalkar, wo ein eigens aufgebautes Café auf die Radler wartet. Die Ziel-Überraschungen gibt es nur am Samstag, die Touren selbst stehen ein ganzes Jahr im Internet bereit. So kann der Radler an 16 Wochenenden alle 16 Städte und Gemeinden des Kreises Kleve kennenlernen. Die Länge jeder einzelnen Route beträgt rund zehn bis 15 Kilometer und kann in 90 bis 120 Minuten absolviert werden. Zwischen 15 und 18 Uhr gibt es am Ziel Orte zum Verweilen und zum Austausch. Nach einer Pause entscheiden die Teilnehmer selbst, auf welchem Weg sie wieder nach Hause fahren.