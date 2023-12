Häuser auf dem See In Kleve kann bald auf dem Wasser gewohnt werden

Die Vision vom Wohnen auf dem Wasser sorgte vor einigen Jahren für großes Aufsehen in Kleve. Die Politik wollte auf einem Baggersee an der Lise-Meitner-Straße in Kellen Hausboote zulassen. Man nahm die Wasserfläche 2019 in den Flächennutzungsplan auf, die Stadt versprach, für eine Bauleitplanung zu sorgen. Seitdem ruht das Projekt allerdings. Die Ratsfraktion der Grünen macht nun wieder Druck. Sie legte einen Antrag vor, wonach ein Bebauungsplan fürs Projekt „Wohnen auf dem Wasser“ aufgestellt werden soll.