Weihnachtsmarkt in Bedburg-Hau : Programm für „Till-Moyländer Lichterglanz“ steht

Weihnachtsmarkt in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Der Till-Moyländer Lichterglanz geht in diesem Jahr in die sechste Runde. Massenware sucht man hier vergebens – worauf sich Besucher freuen können.

(RP) In diesem Jahr findet bereits zum sechsten Mal der Till-Moyländer Lichterglanz statt. Am Samstag, 19. November, von 14. Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag, dem 20. November, von 11 bis 18 Uhr präsentiert die Bürgerstiftung den beschaulichen Weihnachtsmarkt auf dem Vorplatz der historischen Dorfschmiede im Herzen von Till.