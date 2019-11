Profs for Future : Professoren mit Vorlesungen für das Klima

Kleve An der Hochschule werden Vorlesungen zum Thema Klima und Zukunft für alle gegeben

Die FFF-Schüler demonstrieren für die Zukunft – und beziehen sich auf die Wissenschaft. Klar, dass die Wissenschaft auch dabei ist. Aber im Hörsaal. Mit Vorträgen. Für die Studenten, für die Bürger. Die Hochschule Rhein-Waal ist unter der Federführung von Professor Joachim Fensterle von Beginn an dabei. Er und seine Kollegen haben einen ganzen Veranstaltungs-Strauß zusammengefügt. Vorlesungen, die aufzeigen, wie’s um Klima und Zukunft steht. So bringt Fensterle das Thema gleich am Freitag, 29. November, in aller Frühe um 8 Uhr auf den Punkt: „Projektmanagement - Projekt Klima retten“ (Gebäude 12 Campus Kleve, Erdgeschoss Raum 010). Weiter geht’s Dienstag, 3. Dezember, 8.15 Uhr, mit Rolf Rheinschmidt „Klimawandel und Gesundheit“ (Gebäude 10, dritte Etage Raum 004). Und am Nikolaustag, 6. Dezember, 11 Uhr, fragt Prof. Heike Helen Weinbach ob Methoden der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ein Nostalgiepaket sei (Gebäude 1, Raum 007).