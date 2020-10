Kreis Kleve : Hohe Auszeichnung für Boguslaw Jan Strobel

Boguslaw Jan Strobel wurde mit dem Verdienstkreuz am Bande geehrt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Der Honorarprofessor hat zahlreiche Musik- und Konzertprojekte am Niederrhein ins Leben gerufen. Jetzt wurde er mit dem Vierdienstkreuz am Bande geehrt.

Professor Boguslaw Jan Strobel ist am Niederrhein vor allem durch sein jahrzehntelanges Engagement im kulturellen Bereich bekannt. Bei einer kleinen Feierstunde wurde ihm von Landrat Wolfgang Spreen das vom Bundespräsident verliehene Verdienstkreuz am Bande überreicht.

Strobel unterrichtet seit 1979 Klavier an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf als Lehrbeauftragter, von 2004 bis September 2019 als Honorarprofessor und gab regelmäßig Meisterkurse für Klavier. Seit Jahrzehnten ist er ehrenamtlich engagiert für die Musikkultur in der Region Niederrhein.

1989 hat er den jährlich stattfindenden „Klevischen Klaviersommer“ ins Leben gerufen. Von Beginn an betreut und leitet er das Festival, das mit international renommierten Pianisten besetzt ist und darüber hinaus jungen Pianisten eine Bühne bietet.

Im Jahr 1995 überzeugte Strobel das Kulturamt der Stadt Goch, die Konzertreihe „Kaffeekonzerte im Langenbergzentrum“ zu gründen. Strobel gab auch hier als künstlerischer Leiter den Talenten der Kreismusikschule, den Studenten der Robert Schumann Hochschule und anderer Musikhochschulen in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, vor wichtigen Prüfungen ihr Programm darzubieten und Konzerterfahrung zu sammeln.

Diese Reihe hat so große Popularität im Kreis Kleve gefunden, dass die Städte Emmerich am Rhein und Geldern ähnliche Konzerte veranstalten. Seit 2004 gibt es eine Reihe „Musik, Kunst und Aperitif“ – Matinee im Schlösschen Borghees in Emmerich am Rhein und die „Serenaden Konzerte“ in Geldern, bei denen sich den jungen Musizierenden Bühnenerfahrungen bieten.

Ebenfalls im Jahr 1995 richtete Strobel als Initiator und Projektleiter zusammen mit der Stadt Goch und der BAG Musik Niederrhein die „Trinationale Stringtime Streicherakademie“ für hochbegabte Kinder im Alter von elf bis 14 Jahren aus Polen, den Niederlanden und Deutschland ein. Die Akademie wurde 2008 im Wettbewerb „Deutschland – Land der Ideen“ als innovatives Projekt ausgezeichnet. Ein für Strobel ebenfalls bedeutsames Projekt war der weltweit ausgeschriebene und im Jahr 2000 durchgeführte Kompositionswettbewerb „Musik in europäischen Gärten“, dessen Ideengeber und künstlerischer Leiter er war.

Im Jahr 1997 organisierte und leitete Strobel die Konzertreihe „Katjes-Klassik-Konzerte“ im Schlösschen Borghees in Emmerich am Rhein, die sich vor allem neuer Musik widmete und eine Bühne für Studenten der Musikhochschulen NRW war. Ähnlich verlief es mit der Reihe „Rathaus-Konzerte“ in Kalkar, die er künstlerisch begleitete und in der er namhafte Künstler zu konzertieren geladen hat. Ab 2001 war Strobel Leiter einer Klasse für hochbegabte Kinder an der Kreismusikschule Kleve. Als Initiator und Gründer der „Hohen Klasse“ sorgte er dafür, dass hochbegabte Schüler neben doppelten Unterrichtsstunden auch eine vertiefende Ausbildung in speziellen Bereichen bekamen.

Seit mehr als zehn Jahren initiiert Strobel den Internationalen Musiksommer „Campus Cleve“ als internationales Studentenmusikfestival, das von den Kursteilnehmern selbst gestaltet wird. Im Jahr 2012 erhielt er den „Johann-Moritz-Kulturpreis“ der Stadt Kleve.