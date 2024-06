Gedanken zum Miteinander Europa – zur Wahl steht eine Welt der Solidarität

Eine alltägliche Situation: Im Zugabteil hat sich eine reisende Person „häuslich“ eingerichtet. Alle Kleiderhaken und Sitze sind von ihr in Beschlag genommen. Eine weitere Person steigt ein und möchte gerne Platz nehmen. Die inzwischen etablierte Person, die alles um sich in Anspruch genommen hat, ärgert sich. Es ist doch ihr „Territorium“, meint sie, sie ist wie eine alteingesessene Person, die nun mit einem anderen Menschen teilen muss. Mit Widerwillen wird das besetzte Territorium geräumt und das Gepäck ein wenig zusammengeschoben. Aber eigentümlich: Obwohl sich die beiden gar nicht kennen, verhält sich die erste Person irgendwie „solidarisch“. Das kann man mit dem Verstand kaum fassen. Es ist normalerweise in uns eingeprägt, dass wir Verhaltensregeln und Umgangsformen gelernt haben, die unsere Ängste und bisweilen auch unsere Aggressionen gegenüber Neuem und Fremdem bändigen.