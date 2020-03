Citymanagement : PRO

Wer zu kleinteilig denkt, den bestraft die Kundschaft. Die eigentliche Konkurrenz für die Emmericher Händler sind nicht die Ladenbesitzer oder -pächter in Kleve – und umgekehrt. Die wahre Herausforderung liegt im Online-Handel.

Das alles hilft wenig, wenn die Innenstädte nicht attraktiv genug sind, um Kunden anzulocken. Wer in die Stadt geht, will auch eine ansprechende Atmosphäre, will Aufenthaltsqualität, will etwas erleben. Städte mit heruntergekommenen Ladenlokalen, mit öden Fußgängerzonen und ohne Verweilangebote will hingegen niemand besuchen. Deswegen ist es gut, dass es die Citymanager gibt. Sie können die Ladenbesitzer bei Förderprogrammen beraten, ihre Ideen kanalisieren und weiterdenken, sie miteinander ins Gespräch bringen.