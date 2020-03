Citymanagement : CONTRA

Staat und Kommunen lagern ihre Kompetenzen aus, um sich diese dann bei privaten Beratern einzukaufen. Das ist gut für das Geschäftsmodell von Unternehmensberatern, die seit Jahren Staat und Kommen als Kunden schätzen gelernt haben.

Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist jüngst in Emmerich offenbar geworden: Dort sind dieselben Berater zuständig, die auch für Kleve zuständig sind. Berater, die ein und dieselbe Person beauftragt haben, sich um die Belange der beiden konkurrienden Städte zu kümmern. Das klingt paradox. Anders gesagt: Lena Börsting muss viele Lieder können, wenn man an den alten Landsknecht-Titel denkt: „Wes’ Brot ich ess, des Lied ich sing...“ Wie auch immer, „zwei Seelen wohnen ach in ihrer Brust“ trifft die Sache auch nicht so ganz, denn Lena Börsting betreut auch noch Düsseldorf-Garath. Damit sind’s dann drei. Ich denke, die Garather fänden es nicht toll, wenn die Beraterin nebenher auch noch die City mit der Kö unterstützen würde.