Jubiläumsfeier : Pro Dogbo ist stolz auf 20 Jahre

Kleve Der Klever Verein fördert seit zwei Jahrzehnten Bildung in Benin. Nun feierte man den runden Geburtstag auf dem Koekkoekplatz. Auch eine Delegation aus Westafrika war vor Ort. Doch wie geht es dem Land heute?

„Wenn man sich ansieht, was dort unten alles entstanden ist, kommt man manchmal ins Staunen. Und das, obwohl wir ja eine recht kleine Institution sind. Doch mit geeinten Kräften haben wir eine Menge bewirken können“, sagt Siegbert Garisch. Am Samstag feierte seine Organisation auf dem Koekkoekplatz in Kleve den 20. Geburtstag. Trommelworkshops mit Klaus van Boekel, ein Auftritt des Klever Flüchtlingsorchesters, Ballonkunst, Kinderschminken und Musik – Pro Dogbo hatte eine Menge aufgeboten. Zudem wurde schon am frühen Mittag gegrillt, die Stimmung war ausgelassen.

Dem Verein geht es seit jeher darum, den Nachwuchs zu befähigen und so nachhaltig Perspektiven aufzuzeigen. Die Jugendlichen von einst haben heute selbst Familien. Die solidarische Idee hat sich mit den Männern und Frauen fortgepflanzt: Viele der Geförderten sind mittlerweile für ihre Heimat sozial engagiert. Sie haben längst eigene Initiativen oder Vereine gegründet und setzen sich so für die Jüngsten und die Schwächsten ein. Viele der Schüler haben ein Geschäft aufgebaut, der Unterhalt ihrer Familien ist damit gesichert. So hat Pro Dogbo in Benin tatsächlich nachhaltige Entwicklungen in Gang gesetzt. Es werden junge Leute etwa in der vom Verein eingerichteten Lehrbäckerei oder in der Kfz-Lehrwerkstatt ausgebildet. Auch IT-Experten werden für den Arbeitsalltag fitgemacht. Doch es gibt unverändert eine Menge zu tun, soziale Unsicherheit ist weiter omnipräsent. Etwa die Hälfte der Einwohner von Benin lebt laut Definition der Weltbank in absoluter Armut.