Bedburg-Hau : Hellwache Tulpenprinzessin lud ein

Das Prinzentreffen in Bedburg-Hau findet immer vor der tollen Kulisse von Schloss Moyland statt. Danach lädt die Prinzessin zum Frühschoppen ein. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Bedburg-Hau Lore-Dana I. hielt bei ihrem Prinzessinnen-Treffen Hof auf Schloss Moyland und lud ihre Gäste im Anschluss zu einem rauschenden Frühschoppen mit viel Musik und Tanz in die Mehrzweckhalle nach Till ein.

„Ich habe nur wenige Stunden geschlafen“, verriet Tulpenprinzessin Lore-Dana I. am Tag vor dem wichtigen Ereignis im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Freude war wohl allzu groß vor dem großen Empfang der über 30 Tollitäten und Abordnungen im Zwirnersaal von Schloss Moyland, wobei man dem Narrenoberhaupt der Gemeinde Bedburg-Hau den fehlenden Schlaf überhaupt nicht ansah. Lore-Dana strahlte, wie eine Prinzessin nur strahlen kann.

Die RP hakte dennoch nach und fand schnell heraus, warum es der Tulpenprinzessin an Schlaf gemangelt hatte: War doch am Abend vor ihrem Empfang das Gocher Prinzenpaar Johannes I. und Julia I. im Rahmen einer rauschenden Veranstaltung inthronisiert worden. Natürlich im Beisein der befreundeten Narren aus der Nachbarschaft! Und das stand ebenso hellwach wie seine Adjutanten Frank Goossens und Torsten Matenaers inmitten der frohen Gesellschaft, in der beispielsweise auch der Klever Prinz Marc der Steuernde, Adjutant Andreas Braam, unterstützt vom Vize-Präsidenten des Klever Rosenmontagskomitee Maarten Vijselaar und Geschäftsführer Thomas Nitsch, Aufstellung genommen hatten.

Info Würdigung von Verdiensten im Karneval Der Orden Der Ehrenorden des Bedburg-Hauer Tulpensonntagskomitee (BTK) wird in unregelmäßiger Reihenfolge an engagierte Bürger verliehen, die sich für die Pflege des Brauchtums und des heimischen Karnevals einsetzen. Verleihung In dieser Session wird kein Orden verliehen; dies geschieht nicht mehr in jedem Jahr, war zu erfahren.

Neben ihnen hatten Krunekroane-Prinz „Marc der Musikalische“ und sein Funkenmariechen Miriam ihren Platz gefunden, begleitet vom Präsidenten der Kranenburger Karnevalisten Thomas Tüchthuisen. „Zu dem Kranenburger Prinzen muss ich noch etwas sagen“, verriet der Präsident des Bedburg-Hauer Tulpensonntagskomitee (BTK) Wolfgang Heimings den Anwesenden in seiner Begrüßung. Er feierte übrigens just am Tage des Empfangs seinen Geburtstag, den 46., wie zu erfahren war. Im Nu wurde ihm zu Ehren ein Lied angestimmt.

Überhaupt präsentierte sich der Empfang auf Schloss Moyland sehr stimmungsvoll. Denn schon beim Eintritt in das prächtige Wasserschloss erklang Karnevalsmusik, und die Garde-Mädchen der Bedburg-Hauer Vereine, die auf den verschiedenen Stufen auf dem Weg zum Zwirnersaal Aufstellung genommen hatten, wünschten neben einem guten Morgen auch ein frohes Neues Jahr. Denn noch ist 2020 ja gerade einmal wenige Tage alt und Glück kann jeder brauchen.

Froh sollte dieser Tag ohnehin werden, auf den sich Lore-Dana I., eingerahmt von ihren Adjutanten Marco Weißmann und Frank Ruppin ihren Angaben zur Folge riesig gefreut hatte. Denn endlich konnte die 5. Jahreszeit nun richtig durchstarten.

Und während in der Tiller Mehrzweckhalle die Garden auf ihre Prinzen und Prinzessinnen warteten, die im übrigen auch aus den Niederlanden zu Gast waren, wurden im Moyländer Zwirnersaal im Beisein der vielen Gäste erst einmal zahlreiche Karnevalsorden getauscht. „Bedburg-Hau ist bedeutend anders“, hatte zuvor Karl-Heinz Gebauer in Vertretung von Bürgermeister Peter Driessen die Anwesenden in seiner launigen Begrüßung wissen lassen, in der er unter anderem auch BTK Ehrenpräsident Hermann Seeger und die weiteren Verdienstordenträger des BTK Lore de Fries, Johannes Look, Karl Schaaten und Norbert Leenders willkommen hieß.