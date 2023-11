Kleves neues Narrenoberhaupt Prinz Benedikt „der Kreative“ regiert die Schwanenstadt

Das tat Prinz Benedikt dann auch: zusammen mit seinem Verein, den Brejpott-Quakern, zusammen mit vielen Tollitäten und Abordnungen aus Nachbarkommunen – auch von der Gönne Kant – zusammen mit dem KRK, befreundeten Vereinen und mit so vielen Narren, die am Samstag Energie aus einem tollen Karnevalsabend schöpften. Da wurden die ersten Prinzenorden verliehen, da bot der Prinz sein volles Programm mit Gardelied und Prinzenlied, in dem es heißt: „Denkt nicht an eure Sorgen heut, spürt, wie die Welt sich dreht, bevor der Name irgendwann auf Stein gemeißelt steht.“