Immobilienmesse in München : Mit diesen Flächen wirbt der Kreis Kleve auf der Expo Real

Kreis Kleve Anfang Oktober findet die Immobilien-Messe in München statt, wie immer auch mit einer Delegation vom Niederrhein. Erstmals dabei ist die künftige Kreis-Wirtschaftsförderin Brigitte Jansen. Mit welchen Flächen der Kreis wirbt.

Dass sich der Besuch lohnt, davon zeigt sich die Kreis-WfG überzeugt. So habe es im vergangenen Jahr 119 Anfragen gegeben, die an der Hoffmannallee 55 auf den Tisch von Nathalie Tekath-Kochs, Leiterin Grundstücksmanagement, gekommen sind. Die Tendenz sei dabei seit Jahren steigend. Tekath-Kochs kennt das Messegeschäft seit vielen Jahren. Sie wird in diesen ersten Oktobertagen aber erstmals die neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, Diplom-Ingenieurin Brigitte Jansen, nach München begleiten. Brigitte Jansen startet damit mit der Expo Real in das für sie neue berufliche Umfeld bei der Kreis-WfG.

Jansen und Tekath-Kochs werden nicht die einzigen Abgesandten aus dem Kreis Kleve sein. So haben sich Sebastian Papst und Frank Mülders von der Flughafen Niederrhein GmbH angekündigt. Ferner werden die Städte Emmerich , Geldern , Kalkar und Kleve in München nach weiteren Perspektiven für ihre Standorte Ausschau halten.

Die Stadt Kalkar sucht einen Investor für die Burg Boetzelaer. Maximilian Freiherr von Wendt steht hier als Gesprächspartner in Kalkar zur Verfügung. Wie berichtet, wünscht er seit längerem einen Projektentwickler, der das Objekt am Rande der Nicolaistadt mit weiteren Hotelbetten aufwertet. Die Genehmigungen, so von Wendt, liegen vor. Bruno Ketteler als Wirtschaftsförderer der Stadt Kalkar wird den Gewerbepark Kalkar-Kehrum in seine Gespräche einbinden, Charmaine Haswell aus der Kreisstadt Kleve wird in München „die Karten der Industriegebiete Nellenwardgen und Hammscher Hof spielen“.