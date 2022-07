Kirmes in Kleve : Preise steigen – ein kleines Glas Bier kostet drei Euro

Kirmes in Kleve

Durch Corona und allgemeine Preissteigerungen seien die Schausteller gezwungen, von den Kirmesbesuchern mehr Geld zu verlangen, wie es heißt. Erste Preise sind schon bekannt.

Preisgestaltung Ein Kirmesrundgang mit der ganzen Familie ist keine preiswerte Angelegenheit. Denn die Schausteller haben ihre Preise teils deutlich angehoben. Das wird auch auf der Klever Kirmes zu spüren sein. Gleichwohl seien die Volksfeste in der Region in diesem Jahr bislang sehr gut besucht gewesen, so Schausteller-Chef Dirk Janßen.