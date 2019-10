Kleve : Klever Studentin gewinnt Forschungspreis

Kleve Nathalie Overmann gewinnt den zweiten Preis der gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung

Mit ihrer Arbeit zum Thema ‚Digitization of the construction industry – causal analysis concerning the restricted implementation of Building Information Modeling in the construction industry in Germany‘ belegte Nathalie Overmann, ehemalige Studentin des Studiengangs „International Business Administration“ an der Fakultät Kommunikation und Umwelt, den zweiten Platz in der Kategorie Bachelorarbeit im deutschlandweiten Wettbewerb der gif. Bei der Preisverleihung im Rahmen des 15. Immobilien-Symposiums „Technologie 4.0 – Immobilie 4.0 – Hochschule 4.0“ des IRE|BS Instituts für Immobilienwirtschaft der Universität Regensburg wurde sie jetzt für ihre herausragende Leistung geehrt und erhielt ein Preisgeld von 750 Euro.