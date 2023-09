Nachhaltigkeits-Preis verliehen Das sind die Preisträger der „Klever Birne“

Kleve · Zum ersten Mal wurde in Kleve der Nachhaltigkeitspreis verliehen. Am Campus der Hochschule Rhein-Waal konnten sich die Besucher von zehn Ideen überzeugen lassen. Wer sich am Ende durchgesetzt hat.

18.09.2023, 05:55 Uhr

Die kreativen Teams stellten in der Hochschule Rhein-Waal ihre Ideen zur Nachhaltigkeit vor. Foto: Charlotte Hassel

Von Charlotte Hassel

Im Sommer diesen Jahres hat die Stadt Bürger erstmals dazu aufgerufen, eigene Ideen für ein nachhaltigeres Kleve einzureichen. Zehn dieser Ideen haben es in das Finale des Wettbewerbs „Klever Birne“ geschafft. Dieser fand zum ersten Mal statt, steckt quasi noch in den Kinderschuhen – aber schon jetzt hat das Gemeinschaftsprojekt der Stadt und der Hochschule Rhein-Waal großen Anklang gefunden. Auf dem Campus Kleve kamen nun Besucher zusammen, um die Projekte und die Menschen dahinter kennenzulernen.